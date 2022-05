Katie Holmes: Süßes Liebes-Debüt mit neuem Freund

Gemeinsam mit dem 33-jährigen Musiker besuchte Katie Holmes am Donnerstag eine Gala in New York und zeigte sich so verliebt wie schon lange nicht mehr. Die 43-jährige Schauspielerin, die ein oranges Pliseekleid trug, kuschelte sich für die Fotografen verliebt an ihren Bobby Wooten. Dass hier Liebe in der Luft liegt, war nicht zu übersehen, denn die Turteltäubchen strahlten bis über beide Backen.