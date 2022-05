Graz nennt die Kosten, Salzburg schweigt dazu noch

Varianten-Entscheidung: Jahrelang wurde in Salzburg über bessere Öffi-Wege diskutiert. Erst nach der Landtagswahl 2018 und der Gemeinderatswahl 2019 fand sich die ÖVP in der Position, in beiden Verkehrsressorts gestalten zu können. Landesrat Stefan Schnöll trieb das Projekt voran, die Planungsgesellschaft wurde gegründet und Experten für den S-Link ins Boot geholt. Diese haben zahlreiche Varianten für die unterirdische Version, zumindest bis zur Alpenstraße, ausgearbeitet. In Graz standen nach jahrelangen Diskussionen drei Varianten zur Auswahl. Die ÖVP hat dabei stets die U-Bahn bevorzugt. Die neue KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr hat sich gemeinsam mit Grünen und SPÖ für eine S-Bahn mit unterirdischer Führung, wie in Salzburg, entschieden. Bis Ende des Jahres soll aus zwei Varianten ausgewählt werden.