Rapid: Wirbel um „Dienstverweigerer“ vor Play-off

Am Tivoli soll gegen formstarke Wattener der Grundstein gelegt werden, um schließlich vor dem eigenen Anhang die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb fixieren zu können. Der Preis nach einer aufreibenden, schwierigen Saison wäre der Einstieg in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation und somit der früheste aller heimischen Bundesligisten (21. und 28. Juli). Bis zum Hauptbewerb hätte Rapid drei K.-o.-Duelle zu überstehen, allerdings gegen leichtere Gegner als in den höher dotierten Bewerben. „Weil es wirtschaftlich wichtig ist“, so Feldhofer, ist das Erreichen der Gruppenphase das erste Ziel in der kommenden Spielzeit.