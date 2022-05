Razzia in Asia-Lokalen: Koch sitzt in Schubhaft

Insgesamt waren acht Betriebe am Radar der Ermittler, in drei Lokalen seien Verstöße aufgedeckt worden. „Alles in allem erfolgten drei Anzeigen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und fünf Anzeigen nach dem allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, weil keine ordnungsgemäße Anmeldung zur Sozialversicherung vorlag“, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Finanzministeriums.