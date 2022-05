Das wäre ein Coup! Leoben „flirtet“ mit Deni Alar

Landesliga oder Regionalliga - das ist die große Frage beim DSV. Leoben bastelt jedenfalls schon für die Zukunft vor. „Wir müssen zweigleisig planen, haben einen Plan A und einen Plan B“, sagt Präsident Dejan Stankovic. Das betrifft auch die Kaderplanung. Dabei geisterte in Donawitz zuletzt auch immer wieder der Name Deni Alar herum. „Es stimmt“, macht Stankovic gar keinen Hehl daraus. „Sein Name fällt natürlich immer wieder . Deni hat ja vom DSV aus einst seine Profi-Karriere gestartet.“ Schon im Jänner soll das erste Mal geplaudert worden sein