Präsidentschaftswahl: Kommt Überraschungskandidat?

Polit-Profi und IFDD-Meinungsforscher Christoph Haselmayer lässt aufhorchen: Kommt es im kommenden Präsidentschaftswahlkampf zu einem Überraschungskandidaten? Er würde gerade eine namhafte Persönlichkeit abtesten, die in der Lage wäre, in die Stichwahl zu kommen, so Haselmayer kryptisch. Wer das sei, lässt er offen, es sei „heutzutage aber oft besser, nicht aus dem politischen Kernbereich zu kommen, da das die Chancen bei einer Präsidentschaftswahl erhöhen“ würde.