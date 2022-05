So können Kinder kostenlos das Schwimmen lernen

Österreichweit sind über 700.000 Menschen Nichtschwimmer und auch bei uns im Land der Seen sieht es nicht viel besser aus, können etwa 34 Prozent der unter 19-Jährigen nicht schwimmen. Weil das Angebot an Kursen schrumpft und das Problem teilweise schon vererbt wird, also bereits die Eltern nicht schwimmen können.