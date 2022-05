Arbeiter in Tirol unter Metallplatten eingeklemmt

Arbeitskollege leistete Erste Hilfe

Der Rumäne wurde von den Platten zu Boden gedrückt. Als sein Arbeitskollege einen Schrei vernahm, fuhr er mit der Gabel sofort wieder nach oben und stellte den Stapler ab. Anschließend setzte er die Rettungskette in Gang und leistete dem Kollegen Erste Hilfe. Dieser hatte Verletzungen an Kopf, Brust und Schultern erlitten. Der Notarzt übernahm seine Versorgung an Ort und Stelle, anschließend brachte die Rettung den Verletzten in die Innsbrucker Klinik.