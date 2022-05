„Honor Students“ aus Wiener Neustadt

Ein Auslandssemester ist für Studenten die beste Gelegenheit, den eigenen Horizont zu erweitern und auch Erfahrungen in einer fremden Umgebung zu sammeln. Umso bemerkenswerter ist es, wenn die Studierenden im Ausland auch akademisch brillieren. So erging es nun zwei Studenten der Fachhochschule in Wiener Neustadt: Sabrina Harrich und Florian Müller besuchten im Rahmen eines internationalen Austauschprogrammes zuletzt die Wichita State University im US-Staat Kansas.