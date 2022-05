Camilla und Charles spielen bei BBC-Kult-Soap mit

Royale Nebenrollen: Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) spielen anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. in einer Folge der britischen Kult-Soap „EastEnders“ mit. Der Thronfolger und seine Ehefrau tauchen dabei als Überraschungsgäste bei einer Jubiläumsparty in der Filmstraße Albert Square auf. „EastEnders“ läuft seit 1985 in der BBC und gilt als britisches Gegenstück zur „Lindenstraße“.