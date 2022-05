Millstatt: Brüder beleben einziges Kino am See

Max Wohlkönig und sein Bruder Michael hauchen dem ehemaligen Café Columbia mit Kino im Ortszentrum von Millstatt wieder Leben ein! Die beiden gebürtigen Millstätter eröffnen ein Kaffeehaus der Wiener Art – und auch das darin befindliche Kino. „Wir wollen aber zurück zum Ursprung, Ende der Fünfzigerjahre war dieses Lokal ein Eisladen mit Konditorei. Das soll es auch wieder werden“, sagt Max Wohlkönig, der in den vergangenen Jahren als Kostümbildner unterwegs war. „Wir werden also alles an den alten Stil anpassen und Altes freilegen.“