Austria-Fans: „Die Nummer 1 in Wien sind wir!“

Markus Suttner, neben Alex Grünwald einer der emotionalen Hauptdarsteller an diesem Abend, stimmte mit Ende des „Sky“-Interviews mit in den Fan-Gesang ein: „Die Nummer eins in Wien sind wir.“ Friede, Freude, Eierkuchen bei Violett. Und das nach einer Saison, in der die Wiener Austria noch am sechsten Spieltag am Tabellenende rangierte. Das von Trainer Manfred Schmid noch vor Saisonbeginn angekündigte „Sch...-Jahr“ schien tatsächlich seinen Lauf zu nehmen. Und selbst Sportdirektor Manuel Ortlechner erklärte unlängst, „mit Amtsantritt“ tatsächlich von Abstiegssorgen geplagt gewesen zu sein.