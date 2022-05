Sekunden-Eis & Orangen-Creme: Steirer als Forscher

Schlag, Milch und Karamell, dazu kommt -178 °C kalter Stickstoff. Es raucht, und dann ist es fertig, das Eis im Schnellverfahren. Ein paar Meter weiter leuchtet eine Glühbirne in der Mikrowelle. Viele Kinder laufen begeistert von Stand zu Stand und legen selbst Hand an. So auch der sechsjährige Xaver: „Ich will Erfinder werden.“ Er uns sein dreijähriger Bruder Kaspar mischen in voller Montur – mit weißem Forschermantel und Schutzbrille – eine Creme mit Orangenduft.