Lilly Krug im Transparent-Kleid in Cannes

Lilly Krug in Mamas Fußstapfen

Ob bei Krug nach diesem Wow-Auftritt an der Côte d‘Azur nun das Telefon nicht mehr still steht, weil etliche Filmproduzenten auf sie aufmerksam wurden? Das Talent liegt bei der Tochter von Schauspielerin Veronica Ferres jedenfalls in den Genen. Kein Wunder, dass die 20-Jährige bereits in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama getreten ist und sogar schon mit ihr gemeinsam vor der Kamera stand. Im Kurzfilm „Malou“ von 2019 sah man das fesche Mama-Tochter-Duo gemeinsam auf der Leinwand.