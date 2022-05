Auto von Zug erfasst: 16-Jähriger schwer verletzt

In Guntramsdorf in Niederösterreich ist am Freitagnachmittag ein Pkw von einem Zug der Aspangbahn erfasst worden. Der 17-jährige Autofahrer dürfte, von der Sonne geblendet und dadurch das rote Lichtzeichen an einem unbeschrankten Bahnübergang übersehen haben. Es ist bereits der vierte Unfall an dem Bahnübergang.