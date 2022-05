Überschlag mit Mopedauto: Zwei Burschen verletzt

Der 15-Jährige und sein 14 Jahre alter Beifahrer waren am Freitag gegen 20.30 Uhr mit dem Mopedauto auf einer Gemeindestraße in Bad Häring unterwegs. In einer scharfen Linkskurve verlor der ältere Jugendliche dann die Kontrolle über das Fahrzeug. Daraufhin überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen.