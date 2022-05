Alko-Lenkerin kam von Straße ab: 3 Verletzte

Am Freitag gegen 23 Uhr war eine 30-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit ihrem Auto auf der Radlpass Straße in Richtung Wies unterwegs. Am Beifahrersitz saß eine 26-jährige Grazerin - sie war nicht angegurtet - und auf dem Rücksitz eine 27-jährige Deutschlandsbergerin.