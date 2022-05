Parkhausgebühren vertreiben wohl die Öffi-Nutzer

213 PKW-Parkplätze von insgesamt 295 frei

Ihrer Kritik an den Mehrkosten von rund 40 Prozent lassen die Pendler im Raum Telfs offenbar Taten folgen – viele ignorieren das Parkhaus am Bahnhof Telfs/Pfaffenhofen. Darin gäbe es Platz für 295 Pkw. Bei einem Lokalaugenschein in dieser Woche waren allerdings 213 Parkplätze frei. Laut Gemeinde Telfs, die die Parkhaustickets für die Pendler aus Telfs und den umliegenden Orten verkauft, wurden bis Mai 2022 insgesamt 169 Jahres- beziehungsweise Monatstickets ausgestellt.