Im Salzburger Derby geht es gleich um alles

Aufschlag in die Tennis-Bundesliga-Saison: Aufsteiger TC Anif ist am Sonntag beim UTC Radstadt gefordert, bringt einen Bus voller Fans mit in den Pongau. Wohl nur der Sieger hat die Chancen auf das obere Play-off im Herbst. Denn am klaren Favoriten Irdning führt wohl kein Weg vorbei.