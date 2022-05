Mit dem Picknick-Rucksack zur Aussichtswarte

Holzhäuschen mit Aussicht auf die Stubalpe und Seetaler Alpen

Wir haben es ausprobiert und sind zur Sillweger Aussichtswarte in der Gemeinde Fohnsdorf gewandert. Die Warte wurde im Jahr 1909 errichtet und ist aufgrund ihrer exponierten Lage ein aussichtsreiches Naherholungsziel für Jung und Alt in der Region Murtal. An diesem kleinen Platz befindet sich ein Holzhäuschen mit Sitzgelegenheiten und einer Panoramatafel, mit deren Hilfe die Gipfel der Stubalpe und der Seetaler Alpen bestimmt werden können. Ein Platz inmitten der Natur zum Genießen und Verweilen.