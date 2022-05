Prügelei bei Jackenkampf an Disco-Garderobe

Vor Gericht uneinsichtig

Doch der Reihe nach: Gemeinsam mit ihrer 19-jährigen Schwester und einer Freundin fuhr die Schülerin am 24. Oktober nach Wien, um in einem Nachtclub zu feiern. Dass sie dafür auch ihren Schülerausweis fälschte, bleibt nur ein Detail am Rande. Nach einer rauschenden Partynacht sollte es gegen zwei Uhr heimwärts gehen. Das Problem: Der Garderoben-Zettel fehlte. Kurzerhand versuchte ihre Schwester selbst an die Jacke zu gelangen, wurde jedoch von der Garderobiere durch einen Schubser in die Warteschlange verwiesen.