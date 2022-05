Christian Rauscher: „Das ist für mich Ehrensache!“

Was wären wir ohne sie? Zahllose „Helden des Alltags“ kümmern sich um jene Mitmenschen, die es selber nicht so gut haben. Christian Rauscher aus Langenlois wurde selbst aktiv, als er vor einigen Jahren eine Zwangspause einlegen musste. „Das war Anlass für mich, mich für die Ärmsten der Armen einzusetzen“, erzählt er. Gemeint waren damit die Roma-Familien im Osten von Ungarn. 2016 gründete er den Verein „Club of Roma“ - mittlerweile zählt dieser acht Mitglieder sowie sehr viele Unterstützer aus der ganzen Region.