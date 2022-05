Mutprobe: 15-Jähriger überfiel Pensionistinnen

Er wollte so cool sein wie seine neuen Freunde: Deshalb überfiel ein Lehrling (15), bewaffnet mit einer Schreckschusspistole, im März am Linzer Froschberg zwei Pensionistinnen. Von Richter Ralf Sigl gab es dafür am Donnerstag 15 Monate Haft, davon fünf Monate unbedingt. Der Richter gewährte dem Lehrling aber Haftaufschub, um Weisungen zu erfüllen.