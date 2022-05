Lena Hoschek sorgt für Schmetterlinge im Bauch

Will you be my Bridesmaid?

Alle guten Dinge sind vier, dachte sich Lena Hoschek wohl, als sie diese festlichen Kleider in schimmernden Sommerfarben entwarf. Perfekt abgestimmt auf das Brautkleid könnten sich die eleganten Kleider aus fließenden Stoffen und extravaganten Drapierungen nicht besser als Brautjungfernkleider eignen.