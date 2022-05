Sensationelle Entdeckungen von Hobby-Biologen

Sensationsfunde in der Steiermark

Denn die Steirer küren sich heuer wieder zum Europameister mit insgesamt 17.000 Beobachtungen! Auch einige Sensationsfunde waren unter den 2518 dokumentierten Arten dabei: In Frohnleiten wurde erstmals in der Steiermark der südliche Rindenkugelpilz nachgewiesen. Organisator und Biologe Gernot Kunz fand zudem einen sehr seltenen Weberknecht (Foto oben) an einem Höhleneingang in der Deutschlandsberger Klause: „Er ist in Österreich stark gefährdet und nur etwa zwei Millimeter groß.“