Kanalschacht war geöffnet: Neuwagen blieb stecken

Postauto im Graben

Weniger zimperlich konnte indes die Feuerwehr Zwettl vorgehen: Sie hoben ein demoliertes Postauto per Kran aus dem Graben, nachdem dieses bei Rieggers von der Straße abgekommen war. Und in Lunz am See verlor ein Pkw-Fahrer auf einem Parkplatz die Kontrolle über sein Fahrzeug: Der Audi stürzte die zwei Meter hohe Böschung hinab und blieb dort fahruntüchtig liegen - Feuerwehreinsatz!