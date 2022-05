Mann hat dank Busfahrer wichtige Dokumente zurück

Zu spät bemerkt

Als er auf sein Missgeschick aufmerksam wurde, war der Bus längst weitergefahren. Also rief Fassler zunächst beim zuständigen Unternehmen Zuklin an. „Ich war doch sehr verzweifelt. Es waren ja noch andere Leute im Bus und es hätte mich viel Geld und vor allem Zeit gekostet, die Unterlagen wieder zu bekommen, wenn sie weg gewesen wären“, erzählt der Pensionist. Um nichts dem Zufall zu überlassen, nahm er sich daraufhin gleich ein Taxi, um den Bus vielleicht einholen zu können. „Das hat auch geklappt“, berichtet er. Und das Sackerl samt vollständigem Inhalt war auch noch da – vor allem dank des Chauffeurs Recep Et. Denn der 49-Jährige bemerkte die Tragtasche und nahm sie am Fahrersitz in Verwahrung.