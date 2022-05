Zwei schwere Radunfälle in Reith und Brixlegg

Gleich zwei Verletzte gab es bei Radunfällen am Samstagnachmittag im Bezirk Kufstein. In Brixlegg kam ein Mountainbiker über den Fahrbahnrand hinaus und überschlug sich. In Reith im Alpbachtal stürzte ein 33-Jähriger Alko-Radler, weil sich eine Schuhlitze in der Radkette verfing.