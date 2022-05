Schwerverletzte bei Wohnhausbrand in Mödling

Rettungshubschrauber vor Ort

Aus bisher unbekannter Ursache dürfte in einer Wohnung im Erdgeschoss ein Feuer ausgebrochen sein, drei Personen wurde bei dem Brand verletzt, eine davon schwer. Das am schwersten verletzte Opfter, ein etwa 40-jähriger Mann, wurde mit schweren Brandverletzungen vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 ins AKH nach Wien geflogen, die beiden anderen Verletzten bodengebunden in Krankenhäuser eingeliefert.