„Willi war das Dach unseres Musikantenhauses“

Das bekannte Wiener Kulturzentrum „Amerlingbeisl“ am Spittelberg wurde im Jahr 1987 zum Schauplatz, an welchem zwei Männer erstmalig aufeinandertrafen. Mit dem Ergebnis, dass sich aus dieser Begegnung eine kongeniale künstlerische Beziehung und eine tiefe, ehrliche Freundschaft entwickelte. Der damals 20-jährige Ernst Molden arbeitete als freier Reporter für eine Tageszeitung. Er hatte den Auftrag, dort mit Willi Resetarits, der als Musiker in der Verkörperung des „Ostbahn-Kurti“ bekanntgeworden war, ein Interview zu führen.