„Krone“-Forum: Lassen Sie uns über Familien reden!

Als offizieller Gedenktag der Vereinten Nationen findet jedes Jahr am 15. Mai der „Tag der Familie“ statt. Aus diesem Anlass möchten wir auch mit euch über dieses Thema diskutieren. Erzählen Sie uns gerne von Ihrer Verwandtschaft! Leben Sie in einer Groß- oder Kleinfamilie, in einer traditionellen- oder einer Patchworkfamilie? Legen Sie zu Hause viel Wert auf Traditionen? Wo gibt es die schönsten Orte für Ausflüge mit Kindern? Was muss sich in der Familienpolitik ändern? Wir freuen uns über Ihre Beiträge dazu unten in den Kommentaren!