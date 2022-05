Raub-Kommando überfiel Salzburger (23)

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am 24. Jänner. Doch erst jetzt konnten die beiden letzten mutmaßlichen Täter geschnappt werden. Ein 25-Jähriger wurde bereits einige Tage nach dem Überfall verhaftet, nach mehrtätiger Fahndung sitz seit 9. Februar ein weiterer Täter (21) in Haft. Erst am Freitag konnte die Polizei die zwei letzten Übeltäter verhaften.