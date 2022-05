Ab 17 Uhr LIVE: Rapid in Personalnot vs. Salzburg

Dass es die Salzburger nach dem bereits fixierten Double etwas ruhiger angehen könnten, ist für den 42-Jährigen kein Thema. „Es ist kein Geheimnis, dass die Salzburger gegen uns noch ein Alzerl mehr motiviert sind.“ Trotzdem gab es in den vergangenen beiden Kräftemessen „nur“ zwei 1:2-Niederlagen für Rapid, zuletzt kassierte man das entscheidende Tor gegen den Serienchampion erst in der 94. Minute. „Es wird immer knapper. Auch wenn uns gar keiner mehr auf der Rechnung hat - vielleicht funktioniert es am Sonntag“, sagte Feldhofer.