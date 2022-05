Covid-Dämpfer für die Pflegeschulen

Der Bund will eine Milliarde Euro in die Hand nehmen, um dem Pflegenotstand entgegenzuwirken. Geplant ist auch mehr Geld für Auszubildende. „Trotz der strukturellen Schwierigkeiten ist das für uns eine tolle Nachricht“, sagt Babette Grabner, Studiengangsleiterin für Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Salzburg. Mindestens 600 Euro wird jeder Pflegeschüler in Zukunft pro Monat bekommen. So soll der Beruf attraktiver gemacht werden. „Wir hatten im Sommersemester ein Allzeit-Tief bei den Studien-Anmeldungen. Das lag sicher auch an der Covid-Berichterstattung. Es war wenig Platz da, um die schönen Seiten des Berufs zu zeigen“, sagt sie. Mittlerweile sind die Anmeldungen für das Pflege-Studium wieder auf Normal-Stand.