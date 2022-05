Sechs Millionen Euro für moderne Radmobilität

Radinfrastruktur ist eine der wichtigsten Drehschrauben für eine attraktive Radmobilität. Dafür braucht es auch gut ausgestattete Rastplätze an beliebten Radwegen oder diebstahlsichere Fahrradboxen an Bahnhöfen, die eine kombinierte Nutzung von Radfahren und den Öffis stärken. „Inzwischen haben wir 260 solcher Radboxen an 35 Standorten in Kärnten aufgestellt, weitere werden folgen“, so der zuständige LR Schuschnig, der heuer 2,2 Millionen Euro aus dem Mobilitätsreferat und Tourismusreferat investiert.