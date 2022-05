Eine musikalische Reise durch das Märchenland

Mit dem Musical „Into the Woods“ von Stephen Sondheim werden ab 25. Mai bei den Sommerfestpielen in Brunn am Gebirge Märchen auf den Kopf gestellt. Musical-Stars wie Maya Hakvoort, André Bauer, Missy May oder Ann Mandrella verwandeln sich dabei an acht Abenden in Hexen, Bäckersfrauen oder auch Prinzen.