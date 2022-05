Blanke Nerven und viel Onyx bei den Muchas

Onyx-Mamor und Blick übers Meer

So viel trauen wir uns zu sagen, da wurde nicht nur einmal im Palazzo Mucha, an der sonst so vornehmen Côte d‘Azur, das Götz-Zitat bemüht. Aber das Paar nimmt es genau, und wenn etwas nicht passt, „merde“, dann passt es halt nicht. „Wir hatten hier 50 Firmen und insgesamt wurden sechs Kilometer an Elektro-Verkabelungen vorgenommen.“ Vier Bäder, vier Schlafzimmer, drei Salons - überall Onyx-Marmor - und das alles mit Blick übers Meer.