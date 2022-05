Badminton: „Sag niemals Federball dazu!“

Nicht wie Tennis, nicht wie Handball

Trotzdem stand mir jetzt eine lebenslustige Frau auf dem Badminton-Feld gegenüber, die in ihrer Trainerrolle richtig aufgeht. Die Trainingssession mit den drei Teenager-Jungs hat mir viel Spaß gemacht und mich selbst wieder an meine Handballtrainerzeit erinnert. Ich spiele auch leidenschaftlich gerne Tennis, doch Hand- und Körperhaltung unterschieden sich beim Badminton stark, was mir Jenny hervorragend vermittelt hat.