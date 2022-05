Vanessa Mai heizt Fans mit sexy Po-Wackler ein

Vanessa Mai genoss dieser Tage das sonnige Mai-Wetter offensichtlich in vollen Zügen - und im extrem knappen Badeanzug. Im schwarzen Einteiler vollführte die Schlager-Beauty jetzt nämlich für ihre Instagram-Fans ein ganz schön heißes Tänzchen am Pool. Kess wackelte die Sängerin in dem kurzen Tanz-Clip mit ihrem Po, der nur spärlich bedeckt war, und drückte frech ihr Dekolleté zusammen.