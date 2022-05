Spektakulärer Auftakt: Stunt am Wiener Riesenrad!

Nach viel zu langer Pause heißt es von 10.06. bis 12.06. endlich wieder „MASTERS OF WHAT?! MASTERS OF DIRT!“ in der Wiener Stadthalle. Den Auftakt machte bereits jetzt der Mountainbike-Weltstar Fabio Wibmer mit einem epischen Stunt in 65 Metern Höhe auf der neuen Freifläche des Wiener Riesenrads.