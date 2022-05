Italiener von Gruppe mit Messer attackiert

Gegen 00.30 Uhr kam es vor dem Lokal in Innsbruck zu dem gefährlichen Zwischenfall. Wie die Polizei schildert, griffen fünf Österreicher den 21-Jährigen an und bedrohten ihn auch mit einem Messer. „Durch die Tat wurde der Italiener unbestimmten Grades verletzt“, erklärte die Exekutive. Die Rettung brachte den jungen Mann in die Innsbrucker Klinik.