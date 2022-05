„Hatte Angst um meine Hündin Marie“

Fahrt nach Oberösterreich rettete Maries Leben

Hund Marie (16) sei laut Wimmer immer lebenslustig und hatte trotz ihres hohen Alters kaum gesundheitliche Probleme. Doch schlagartig änderte sich ihr Zustand: Um drei Uhr in der Früh kam der wimmernde Hund zu Frauchen Erika. Ein Knoten, der laut Tierärzten bisher ungefährlich gewesen ist, bedrohte die Mischlingshündin vergangenen Samstag akut. „Ich hatte so große Panik. Der Knoten war plötzlich groß wie ein Hühnerei, heiß und rot“, so Wimmer. In Oberösterreich konnte der Hündin schließlich geholfen werden.