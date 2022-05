Grabsteine für Dynamo-Spieler? Sollbauer kämpft!

Jetzt wird’s beinhart! Michi Sollbauer und Dynamo Dresden müssen fix in die Relegation gegen den Zweitliga-Abstieg. Am 20. Mai wartet der Drittliga-Dritte Kaiserslautern (bei dem Miro Klose als Coach im Gespräch ist!), das Rückspiel steigt am 24. Mai. „Auswärts sind da 50.000 Fans“, staunt selbst der Klagenfurter, der sicher ist: „Wir bleiben oben!“ Klappt’s nicht, muss er gar Angst vor den eigenen Fans haben – 2014 rasteten diese nach dem Abstieg aus, drohten auf einem Banner: „Ihr habt eine Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen.“ 2008 war’s makaber: Anhänger gruben nachts elf grabähnliche Löcher in den Trainingsplatz und versahen diese mit Holzkreuzen!