Abflug: Der neue Klub von Sturms Kampfgelse!

Doch jetzt geht’s retour nach Oberösterreich, dem Profi-Fußball sagt Huspek Adieu. „Ich werden bei Wallern in der Landesliga kicken, dort spielt auch mein Bruder. Das war schon immer ein Traum von uns. Ich war 13 Jahre Profi, künftig gehe ich es kommoder an. Es ist auch schön, wenn man nicht jedes Wochenende durch Österreich tingelt.“ Vorher allerdings will er mit Sturms Amateuren noch den Zweitliga-Aufstieg fixieren. „Das wäre ein schöner Abschluss.“