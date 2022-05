Kritik an Digitalisierungsprojekt für NÖ-Kliniken

Wer mit Beschwerden in ein Spital geht, führt mit dem Arzt zuerst ein Anamnesegespräch. In manchen NÖ-Kliniken werden diese über Geräte mit Diktatfunktion automatisch dokumentiert - das ist aber nicht in allen Spitälern möglich. Ausgerechnet das Projekt, das diese Prozesse vereinheitlichen soll, gerät jetzt in die Kritik.