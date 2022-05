Tirol: Leiche in Zelt war flüchtiger Straftäter

In die drangen am 21. April zwei Kletterer auf der Suche nach neuen Routen ein. Südöstlich unter dem Kirchbergköpfl seilten sie sich über eine Felswand ab und entdeckten so das Zelt des - wie sich herausstellte - 1963 geborenen Mannes. Dessen Identität ließ sich - wie ausführlich berichtet - erst über die Auswertung von DNA-Proben eruieren. Laut Polizei war er vor Jahren in Innsbruck gemeldet.