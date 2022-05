Schlepper hatten zwei Jugendliche im Kofferraum

Insgesamt acht Personen saßen in einem für fünf zugelassen Auto, als es von der Bundespolizei Passau am Montag auf der B12 in Kirchdorf am Inn in Bayern kontrolliert wurde. Die Schlepper kamen offensichtlich über einen nahen Grenzübergang aus Oberösterreich. Zwei Brüder, zwölf und 18 Jahre alt, waren im Kofferraum eingeschlossen.