Salzburg will auf Herbst vorbereitet sein

Das Land möchte, anders als im vergangenen Jahr, auf den Herbst vorbereitet zu sein. So wolle man Entwicklungen frühzeitig erkennen - etwa durch Abwasseranalaysen und abgestufte Maßnahmenbündel von Absonderung bis Lockdown. Auch in den Spitälern soll Vorsorge gewährleistet sein. Auch die Impfkampagne soll fortgeführt werden. In Salzburg haben 64 Prozent aller Bürger ein aktives Impfzertifikat. Damit liegt das Bundesland auf dem vorletzten Platz im Bundesländervergleich und auch unter dem österreichweien Schnitt von 67 Prozent.