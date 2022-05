Geld vom Land kommt nicht, aber GIS war schon da

Den Antrag dazu hat Bernhard F. am 29. März an das Land Tirol geschickt - nachdem er zuvor angeblich 14 Tage lang erfolglos versucht habe, jemanden zu erreichen. Noch einmal zwei Wochen vergingen, bis Mitte April die Bestätigung per E-Mail ins Haus flatterte: Der Antrag sei gewährt worden. „Das war die einzige Mail, die ich vom Land erhalten habe“, sagt F. Geld sei keines geflossen. Das, so teilte das Land mit, werde in bar ausgezahlt - obwohl auf dem Antrag auf Grundversorgung der Punkt „IBAN“ auszufüllen ist.