In NÖ getürmter Häftling nach zwei Jahren gefasst

Bis ins Detail war seine filmreife Flucht im November 2020 geplant. „Zufällig“ hatte sich der wegen Eigentumsdelikten verurteilte Rumäne in der Justizanstalt St. Pölten kurz vor der Auslieferung an sein Heimatland am Arm verletzt. Ein „Ausflug“ ins nahe gelegene Universitätsklinikum stand also auf dem Programm. Was die Justizwachebeamten nicht ahnten: Sie waren Teil eines kriminellen Drehbuchs.